IND vs NZ: आकाशदीप बीच मैच से हुए बाहर, प्रसिद्ध कृष्णा को अचानक मिली प्लेइंग-11 में एंट्री
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप को दूसरे टेस्ट मैच में से अचानक बाहर किया गया है। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह मिली है।
HighLights
भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में हुआ बदलाव
आकाशदीप हुए टीम से बाहर
आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मिली जगह
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में अचानक बदलाव किया गया है। आकाशदीप को बाहर कर प्रसिद्ध कृष्णा की टीम में एंट्री हुई है। दूसरी पारी में कृष्णा आकाशदीप की जगह गेंदबाजी करेंगे।
कृष्णा को बतौर कनकशन सब्स्टीट्यूट टीम में लाया गया है। आकाशदीप को बल्लेबाजी करते समय सिर में गेंद लग गई थी। इसके बाद उनका टेस्ट किया गया है और वह खेलने के लिए फिट नहीं पाए गए। ऐसे में कृष्णा को मौका मिला है।
दो बार लगी चोट
आकाशदीप जब तीसरे दिन के पहले सेशन में बल्लेबाजी कर रहे थे तब 53वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद दो बार उनके हेलमेट में लगी। इसके बाद फिजियो उन्हें देखने आए। हालांकि, उन्होंने बल्लेबाजी पूरी की और 59 गेंदों पर 29 रन बनाए जिसमें चार चौके शामिल रहे, लेकिन वह फिर बाकी मैच के लिए फिट नहीं पाए गए और इसी कारण उनको बाहर कर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया। बीसीसीआई ने बताया है कि मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है।
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 Akash Deep got hit on his helmet while batting on Day 3 of the second Test against New Zealand in Christchurch. Prasidh Krishna has replaced him as a concussion substitute. The BCCI Medical Team is monitoring him. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
आकाशदीप ने पहली पारी में पांच विकेट लिए थे। उनका न होना टीम के लिए नुकसानदायक है। कृष्णा पहला टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन काफी महंगे साबित हुए थे। इसी वजह से उन्हें इस मैच में मौका नहीं मिला था और गुरनूर बराड़ को मौका दिया गया था।
जुरैल ने संभाली पारी
भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस मैच में काफी निराशाजनक रही। हालांकि, ध्रुव जुरैल ने 88 रनों की शानदार पारी खेल टीम को संभाला और 246 के कुल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। जुरैल ने 170 गेंदों का सामना कर 14 चौके मारे। उनके अलावा भारत को कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जमा सका। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे। दूसरी पारी में वह 110 रनों की बढ़त के साथ उतरी है।
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