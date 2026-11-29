स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में अचानक बदलाव किया गया है। आकाशदीप को बाहर कर प्रसिद्ध कृष्णा की टीम में एंट्री हुई है। दूसरी पारी में कृष्णा आकाशदीप की जगह गेंदबाजी करेंगे।

कृष्णा को बतौर कनकशन सब्स्टीट्यूट टीम में लाया गया है। आकाशदीप को बल्लेबाजी करते समय सिर में गेंद लग गई थी। इसके बाद उनका टेस्ट किया गया है और वह खेलने के लिए फिट नहीं पाए गए। ऐसे में कृष्णा को मौका मिला है।

दो बार लगी चोट आकाशदीप जब तीसरे दिन के पहले सेशन में बल्लेबाजी कर रहे थे तब 53वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद दो बार उनके हेलमेट में लगी। इसके बाद फिजियो उन्हें देखने आए। हालांकि, उन्होंने बल्लेबाजी पूरी की और 59 गेंदों पर 29 रन बनाए जिसमें चार चौके शामिल रहे, लेकिन वह फिर बाकी मैच के लिए फिट नहीं पाए गए और इसी कारण उनको बाहर कर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया। बीसीसीआई ने बताया है कि मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है।