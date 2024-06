T20 WC 2024: द्रविड़ को गोद में उठाकर झूमे Jadeja, सिराज से प्रेरणा लेकर AFG के खिलाफ किया यह कमाल; जानें क्या है पूरा मामला

फील्डिंग में ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए ऋषभ पंत और जडेजा ने तीन-तीन कैच पकड़े। मैच के बाद रविंद्र जडेजा को बेस्ट फील्डर का मेडल दिया गया। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने जडेजा को मेडल दिया। इसके बाद जडेजा, द्रविड़ को गोद में उठाकर झूम गए। इंटरव्यू के दौरान अपनी उम्दा फील्डिंग का क्रेडिट मोहम्मद सिराज को दिया।

