क्रिकेट छोड़ पतंग उड़ाने लगे अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे, प्रैक्टिस सेशन में हो गई जंग; बॉम्बे और पंजाब पर आ गई बात
भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने अभ्यास के बाद बीच मैदान पर पतंगबाजी का लुत्फ लिया। इस दौरान अभिषेक ने शिवम को जमकर चिढ़ाया।
समय कम है?
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेलने उतरेगी। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया जमकर तैयारी कर रही है, लेकिन तैयारी के बीच अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे बीच मैदान पर पतंगबाजी करने लगे और जंग कर बैठे।
सीरीज के तीनों मैच अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेले जाने हैं दोनों टीमें यहीं अभ्यास कर रही हैं। ऐसे ही अभ्यास सत्र के दौरान अभिषेक और शिवम दुबे पतंग उड़ाने लगे। दोनों के पतंग उड़ाने का वीडियो बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।
मुंबई है पीछे
बात गुरुवार को हुए प्रैक्टिस सेशन की है। जब सेशन खत्म हो गया था तब शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा पतंग उड़ाने लगे। दोनों में इस बात की जंग हो गई कि कौन किसकी पतंग काटता है। एक छोर पर अभिषेक थे तो दूसरे छोर पर शिवम। दोनों बड़ी शिद्दत से पतंग उड़ा रहे थे। तभी अचानक से शिवम का मांझा टूट गया और उनकी पतंग कट गई। अभिषेक उनकी पतंग काटने के बाद बेहद खुश नजर आए।
इसके बाद अभिषेक ने कहा, "बॉम्बे अभी पंजाब से काफी पीछे है पतंग उड़ाने के मामले में। इनको अभी बहुत साल लगेंगे बराबरी करने में। ये हमारी बचपन की मेहनत है।"
Abhishek Sharma 🆚 Shivam Dube 🪁— BCCI (@BCCI) September 10, 2026
Who wins the 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙝 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 '𝙆𝙞𝙩𝙚' 𝘼𝙣𝙨? 🤔#TeamIndia | @OfficialAbhi04 | @IamShivamDube pic.twitter.com/pnCK1gqx63
अभिषेक पर रहेंगी नजरें
अभिषेक ने अपनी तूफानी बैटिंग से नई पहचान बनाई है। वह पंजाब टी20 लीग में शानदार तरह से बल्लेबाजी करने के बाद इस सीरीज में उतर रहे हैं। उनका ओपनिंग करना तय है। हां, उनके साथ कौन ओपनिंग करेगा इस पर माथापच्ची होगी। उनके साथ ओपनिंग के दावेदार वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन हैं। अभिषेक जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उससे वह टीम के अहम सदस्य बन गए हैं और अफगानिस्तान सीरीज में उनसे धमाकेदार पारियों की उम्मीद होगी।
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