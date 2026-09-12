क्रिकेट छोड़ पतंग उड़ाने लगे अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे, प्रैक्टिस सेशन में हो गई जंग; बॉम्बे और पंजाब पर आ गई बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेलने उतरेगी। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया जमकर तैयारी कर रही है, लेकिन तैयारी के बीच अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे बीच मैदान पर पतंगबाजी करने लगे और जंग कर बैठे।

सीरीज के तीनों मैच अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेले जाने हैं दोनों टीमें यहीं अभ्यास कर रही हैं। ऐसे ही अभ्यास सत्र के दौरान अभिषेक और शिवम दुबे पतंग उड़ाने लगे। दोनों के पतंग उड़ाने का वीडियो बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।