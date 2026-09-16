IND vs AFG 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशी की खातिर चढ़ेगी संजू सैमसन की बलि? आखिरी मैच में टीम इंडिया कर सकती 3 बदलाव

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। अफगानिस्‍तान के खिलाफ पहले 2 टी20 अपने नाम कर सीरीज जीत चुकी भारतीय टीम (Afghanistan vs India) गुरुवार को होने वाले आखिरी मुकाबले में बेंच स्‍ट्रेंथ को आजमा सकती है। दूसरे टी20 में जीत के बाद भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने इसके संकेत भी दिए थे।

उन्‍होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि बेंच पर बैठे सभी प्‍लेयर विकेट और हालात के आदी हो जाएं और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें। जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, यह उनको आजमाने का अच्‍छा मौका है। सैमसन की बलि चढ़ सकती पहले टी20 के बाद वरुण चकवर्ती सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी (vaibhav suryavanshi), वॉशिंगटन सुंदर और यश ठाकुर ही हैं जिन्‍होंने इस सीरीज में कोई मैच नहीं खेला है। वैभव का अगर भारत में इंटरनेशनल डेब्‍यू कराना है तो संजू सैमसन (Sanju Samson) की बलि चढ़ सकती है। दूसरे टी20 में संजू ने कमाल की बल्‍लेबाजी की। उन्‍होंने 22 गेंदों पर 57 रन की विध्‍वंसक पारी खेली।