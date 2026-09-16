IND vs AFG 3rd T20I: हॉटस्टार या सोनी लिव पर नहीं, जानिए फ्री में कहां देख पाएंगे भारत-अफगानिस्तान का आखिरी मैच?

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। अफगानिस्‍तान के खिलाफ पहले दो टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम की नजर अब क्‍लीन स्‍वीप पर है। दूसरी ओर सीरीज की मेजबान अफगानिस्‍तान टीम आखिरी मुकाबले में लाज बचाने उतरेगी।

भारत ने दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले गए पहले और दूसरे टी20 को 7 विकेट से अपने नाम किया। अब श्रेयस अय्यर की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज का आखिरी मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही आप इस मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?