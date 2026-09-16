IND vs AFG 3rd T20I: हॉटस्टार या सोनी लिव पर नहीं, जानिए फ्री में कहां देख पाएंगे भारत-अफगानिस्तान का आखिरी मैच?
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दो टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम की नजर अब क्लीन स्वीप पर है।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दो टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम की नजर अब क्लीन स्वीप पर है। दूसरी ओर सीरीज की मेजबान अफगानिस्तान टीम आखिरी मुकाबले में लाज बचाने उतरेगी।
भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए पहले और दूसरे टी20 को 7 विकेट से अपने नाम किया। अब श्रेयस अय्यर की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज का आखिरी मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही आप इस मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला गुरुवार, 17 सितंबर को खेला जाएगा।
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस शाम 7 बजे होगा।
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले को मोबाइल पर फैनकोड एप पर देख सकते हैं। यह सीरीज हॉटस्टार या सोनी लिव पर उपलब्ध नहीं है। मैच से जुड़ी अन्य खबरें, लाइव ब्लॉग और मैच रिपोर्ट पाठक दैनिक जागरण एप और वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।
भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।
अफगानिस्तान टीम
इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटे, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक।
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