ICC Women's T20I Rankings: शेफाली वर्मा को शानदार प्रदर्शन का मिला ईनाम, श्री चरणी का नंबर-1 पर राज बरकरार

प्रेट्र, दुबई। भारत की विस्फोटक ओपनर शेफाली वर्मा एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में अपना पहला टी-20 शतक लगाने के बाद आईसीसी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गईं।

जापान के निशिन में बांग्लादेश के विरुद्ध सेमीफाइनल में नाबाद 100 रन की पारी से पहले शेफाली ने क्वार्टर फाइनल में जापान के विरुद्ध नाबाद 40 रन की पारी खेली थी। सोमवार तक के प्रदर्शन के आधार पर ताजा जारी रैंकिंग में भारत की श्री चरणी (799 रेटिंग अंक) और दीप्ति शर्मा गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष दो स्थान पर काबिज हैं।

श्री चरणी पहले और दीप्ति उनसे 70 अंक पीछे दूसरे स्थान पर काबिज हैं। टीम की अन्य खिलाड़ियों को भी काफी फायदा हुआ है जिसमें क्रांति गौड़ 15 पायदान के फायदे से 57वें और नंदनी शर्मा 22 पायदान ऊपर चढ़कर 72वें स्थान पर पहुंच गई हैं।