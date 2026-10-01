ICC ने क्रिकेट के नियमों में किया कई बदलाव, बल्लेबाजों को मिली राहत; अब दिन के टेस्ट मैचों में भी दिखेगी पिंक बॉल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अक्सर ही टेस्ट मैचों में दिन के खेल के आखिरी सत्र में रोशनी कम होने की वजह से होने वाले ओवरों के नुकसान को कम करने के लिए ट्रायल के तौर पर दिन में खेले जाने वाले टेस्ट मैचों में भी गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। साथ की कई अन्य नियमों में भी बदलाव हुआ है।

खेलने के ये नए नियम एक अक्टूबर या उसके बाद शुरू होने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय सीरीज पर लागू होंगे। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को भी ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए हैं। महिलाओं के लिए अब अलग कैटेगरी की गेंद बनेंगी।