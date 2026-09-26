हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर फिर लगा ग्रहण, दाहिनी पिंडली में चोट के कारण न्यूजीलैंड दौरे से हुए बाहर

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की दाहिनी पिंडली (shin) में नई चोट लगी है, जिसके कारण वे कम से कम तीन हफ्ते तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर रहेंगे। इसमें न्यूजीलैंड का व्हाइट-बॉल टूर भी शामिल है। पांड्या के 'वापसी' की तारीख 20 सितंबर तय की गई थी और इसी के आधार पर सेलेक्टर्स ने उन्हें 6 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ शुरू होने वाली वन-डे सीरीज के लिए इंडिया A टीम में चुना था।

BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हार्दिक की ताजा स्कैन रिपोर्ट में उनकी दाहिनी पिंडली में चोट का पता चला है। उन्हें दो हफ्ते तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई है। BCCI के मेडिकल पैनल के प्रमुख डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने उनकी रिपोर्ट देखी है और जापान से लौटने के बाद वे उनकी जांच करेंगे और तय करेंगे कि वे अपना रिहैबिलिटेशन कब शुरू कर सकते हैं।"

न्यूजीलैंड के साथ T20I सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसके बाद ODI सीरीज होगी। तब तक हार्दिक के वापसी करने की कोई उम्मीद नहीं है। माना जा रहा है कि BCCI चाहती थी कि पांड्या एशियाई खेलों के लिए टीम के साथ जापान जाएं और BCCI की ऑपरेशन टीम ने वीजा से जुड़े काम के लिए उनका पासपोर्ट ले लिया था।

हालांकि, अफगानिस्तान के साथ T20I सीरीज शुरू होने से ठीक पहले, फील्डिंग ड्रिल के दौरान उनके घुटने में अचानक तेज दर्द हुआ। उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया और कुछ दिन आराम करने का फैसला किया। लेकिन, जब वे फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार थे, तो दर्द फिर से शुरू हो गया और स्कैन से पता चला कि उन्हें चोट लगी है।

32 साल के पांड्या IPL के बाद से ही बेंगलुरु में हैं और अब 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में ट्रेनिंग कर रहे हैं; वे 'गार्डन सिटी' (बेंगलुरु) में बस गए हैं। पिछले चार महीनों में कम से कम तीन बार (अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे, इंग्लैंड के खिलाफ T20 और अब ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ) इस ऑलराउंडर को नई चोट या तकलीफ हुई है, जिससे उनकी वापसी में रुकावट आई है।