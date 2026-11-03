जब ग्लेन मैक्सवेल के तांडव से कांप गई थी दुनिया, एक टांग पर खड़े होकर जिताया था मैच; जानिए तूफानी बल्लेबाज के 5 बड़े कारनामे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में अगर विध्वंसक बल्लेबाजों की लिस्ट तैयार होगी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का नाम होगा। इसमें किसी को शायद ही शक हो। हालांकि, यह बात भी उतनी ही ठीक लगती है कि मैक्सवेल कब चलेंगे किसी को पता नहीं। 10 मैचों में फेल होने के बाद 11वीं में ऐसी पारी आ जाए जो इतिहास बना दे, यही मैक्सवेल की फितरत थी। अपनी इसी फितरत से उन्होंने कई कमाल किए हैं।

इस बल्लेबाज ने सोमवार देर रात इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। हम आपको मैक्सवेल के करियर की उन पांच पारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ विपक्षी टीम को ही नहीं बल्कि दुनिया को हिला दिया था।