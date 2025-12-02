Glenn Maxwell के फैसले ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, IPL 2026 नीलामी से नाम लिया वापस
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया है। 37 साल के मैक्सवेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये इसकी घोषणा की। मैक्सवेल ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने सात मैचों में केवल 48 रन बनाए। मैक्सवेल उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुए, जिन्होंने आईपीएल 2026 नीलामी से अपना नाम वापस लिया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आधिकारिक रूप से आईपीएल 2026 नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया है। इसी के साथ मैक्सवेल ने लीग में अपनी लंबी यात्रा पर विराम लगाया।
मैक्सवेल ने भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिखकर अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान फैंस और फ्रेंचाइजी को सालों से समर्थन करने के लिए शुक्रियाअदा किया।
ग्लेन मैक्सवेल का पोस्ट
आईपीएल में कई कभी न भूलने वाले सीजन के बाद मैंने इस साल नीलामी में अपना नाम नहीं रखने का फैसला किया है। यह बड़ा फैसला है और इस लीग ने मुझे सबकुछ दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूं। आईपीएल ने मुझे क्रिकेटर और बेहतर व्यक्ति बनने में मदद की। मैं विश्व स्तरीय टीम साथियों के साथ खेलने के लिए भाग्यशाली रहा। अतुल्नीय फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया और फैंस के सामने प्रदर्शन कर सका, जिनके जुनून की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यादें, चुनौतियां और भारत की ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप सभी के समर्थन के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि जल्द ही आपको देखूंगा।
मैक्सवेल का प्रदर्शन
ग्लेन मैक्सवेल ने यह फैसला आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के कारण आया। पंजाब किंग्स ने 4.20 करोड़ रुपये में मैक्सवेल को खरीदा था। ऑलराउंडर ने पंजाब किंग्स का सात मैचों में प्रतिनिधित्व किया और केवल 48 रन बनाए। गेंदबाजी में वो चार विकेट ले सके।
मैक्सवेल ने बढ़ाई चिंता
ग्लेन मैक्सवेल के हटने के बाद आईपीएल 2026 से विदेशी खिलाड़ियों के हटने की संख्या बढ़ गई है। फाफ डू प्लेसी और मोइन अली ने आईपीएल पर पीएसएल को प्राथमिकता दी। वहीं, आंद्र रसेल ने केकेआर द्वारा रिलीज किए जाने के बाद आईपीएल से संन्यास लिया। रसेल अब केकेआर से बतौर पावर कोच बनकर जुड़े।
