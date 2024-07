Gautam Gambhir: टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने ली ये शपथ, 2 लाइन में बता दिया अपना मास्टर प्लान

दरअसल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के नए हेड कोच बनने के बाद एक्स पर तिरंगे की फोटो शेयर कर लिखा, भारत मेरी पहचान है और अपने देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। मैं वापस आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हालांकि, इस बार मैं एक अलग टोपी पहन रहा हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य वही है जो हमेशा से रहा है, हर भारतीय को गौरवान्वित करना। भारतीय टीम, एक अरब 40 करोड] भारतीयों के सपनों को अपने कंधों पर उठाती है और इन सपनों को सच करने के लिए मैं अपनी पूर ताकत से काम करूंगा।

गौतम गंभीर ने आईपीएल में दो अलग-अलग टीम के मेंटर की भूमिका निभाई हैं। साल 2022 और 2023 में गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर रहे और उनकी मेंटरशिप में टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी। वहीं, साल 2024 आईपीएल में गौतम केकेआर से जुड़े और उनकी मेंटरशिप में केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता।

India is my identity and serving my country has been the greatest privilege of my life. I’m honoured to be back, albeit wearing a different hat. But my goal is the same as it has always been, to make every Indian proud. The men in blue shoulder the dreams of 1.4 billion Indians… pic.twitter.com/N5YyyrhXAI— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 9, 2024