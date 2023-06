नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक आज यानी 1 जून गुरुवार को 38 साल के हो गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए दुनियाभर से उनके फैन उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा फैंस उन्हें निदहास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बॉल पर मैच विनिंग छक्के के लिए भी याद कर रहे हैं।

इस बीच दिनेश कार्तिक को फैंस और क्रिकेट वर्ल्ड ने कुछ इस तरह से बधाई दी है। आइए देखते हैं दिनेश कार्तिक को मिले कुछ बधाई संदेश:-

भारतीय टीम के महान टेस्ट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने दिनेश कार्तिक को बधाई देते हुए लिखा कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दिनेश कार्तिक। आपका यह दिन मुस्कान और अच्छे समय से भरा हुआ हो।

Warm wishes to you @DineshKarthik on your birthday! 🤗 May your special day be filled with smiles, and good times. Have a great one, DK! pic.twitter.com/nOZdEg1jp8

— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) June 1, 2023

इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी अपने खिलाड़ी को जन्मदिन की बधाई दी है। टीम ने लिखा कि हमारी टीम के कई टैलेंट से भरे हुए हमारे खिलाड़ी जन्मदिन की हार्दिक बधाई।

🏏☑ 🧤☑ 🏁☑ 🎙☑ Wishing our man of many talents, @DineshKarthik, many happy returns of the day! 🥳 Have a great one, DK! 🙌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/21E3MEwdm9

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) June 1, 2023

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने भी दिनेश कार्तिक को जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जन्मदिन की बधाई। साथ ही रॉबिन उथप्पा ने लिखा कि मेरे भाई दिनेश कार्तिक को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। कमेंट्री में शुरुआत करने के लिए शुभकामनाएं। आपका दिन शानदार हो।

A very happy birthday to my brother @DineshKarthik 🙏🏾 Wish you the best for your upcoming commentary stint!! Have a fantastic day DK!! pic.twitter.com/ZDiqvJ9jin

— Robin Aiyuda Uthappa (@robbieuthappa) June 1, 2023

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुफद्दल वोहरा ने दिनेश कार्तिक को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि भारत के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक। निदास ट्रॉफी के हीरो, आरसीबी के फिनिशर, 2022 आईपीएल में दिनेश कार्तिक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और अब एक कमेंटेटर भी अब।

Happy birthday, Dinesh Karthik! One of the finest wicketkeeper batters from India. The hero of Nidahas Trophy, the finisher of RCB, 2022 was one of his best ever in the IPL. A Commentator as well now! pic.twitter.com/qgKhfl8zrN

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 1, 2023

इसके अलावा कुछ फैंस ने भी खिलाड़ी को बधाई दी है और उन पर प्यार लुटाया है। यहां देखें कुछ बधाई संदेश:-

— cricketing thing (@AkSingh63895773) June 1, 2023