इंग्लैंड को दो बार विश्व कप दिलाने वाले मार्क वुड ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, कहा- मैं लड़ाई हार गया
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान कर दिया है। उन्होंने चोटों से परेशान होते हुए ये फैसला किया।
HighLights
मार्क वुड ने किया संन्यास का एलान
2019 और 2022 वर्ल्ड कप जीत का रहे हिस्सा
तूफानी गेंदबाजी के लिए थे मशहूर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2019 में इंग्लैंड की वनडे वर्ल्ड कप जीत और इसके बाद 2022 में टी20 वर्ल्ड कप जीत का अहम हिस्सा रहे तूफानी तेज गेंदबाज मार्क वुड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलिवदा कह दिया है। उन्होंने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस बात का एलान किया।
अपनी चोटों से परेशान रहे वुड ने कहा कि वह अब लड़ाई हार गए हैं और मेडिकल सलाह के कारण ये फैसला कर रहे हैं। बीते कुछ सालों से वुड चोटों से काफी परेशान थे जिसमें पिछला एक साल तो उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी वाला रहा।
वापसी की कोशिश नहीं रही सफल
वुड ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने वापसी की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं रहे। उन्होंने कहा, "मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। हालांकि, पिछला एक साल देखते हुए ये सरप्राइज की तरह नहीं होगा। मुझे ये लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट को अंत करने का सबसे सही समय है।"
उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा लड़ाई लड़ने और चोट से वापसी की कोशिश की ताकि लोगों को गलत साबित कर सकूं और बता सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं। दुर्भाग्यवश, मैं इस बार लड़ाई हार गया। मेडिकल सलाह के अनुसार मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट और वनडे खेलना संभव नहीं है।"
ऐसा रहा करियर
वुड ने इंग्लैंड के लिए 38 टेस्ट मैच खेले जिनमें 119 विकेट अपने नाम किए हैं। वनडे में उन्होंने 70 मैचों में 80 विकेट अपने नाम किए। दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 38 टी20 मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्ल किया और 54 विकेट लिए। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने 18 विकेट अपने नाम किए। 2022 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने चार मैचों में नौ विकेट लेकर टीम को खिताब दिलाने में बड़ा रोल निभाया।
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