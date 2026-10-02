लोकेश शर्मा, जागरण नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी का 2027-28 सीजन शुरु होने में केवल 10 दिन बाकी हैं, लेकिन दिल्ली क्रिकेट की तैयारियां अभी तक पटरी पर नहीं आई हैं। खिलाड़ियों के चयन से लेकर कैंप और फिटनेस टेस्ट तक तस्वीर साफ नहीं है।

ऐसे में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के पदाधिकारी हर साल की तरह खिताब जीतने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन मैदान पर उतरने से पहले ही तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। टीम का चयन और खिलाड़ियों की फिटनेस (यो-यो टेस्ट) जांच तक पूरी नहीं हुई । खिलाड़ियों का चयन और आपसी तालमेल भगवान भरोसे नजर आ रहा है।

टीम की तैयारी पर असर दिल्ली को 11 अक्टूबर से बंगाल के खिलाफ ईडन गार्डन में घरेलू रणजी मुकाबले से अभियान शुरू करना है और नौ अक्टूबर को टीम कोलकाता होगी रवाना। इसके बावजूद अभी तक टीम की घोषणा नहीं हुई है। खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट भी नहीं कराया गया है। चयन प्रक्रिया में देरी का सीधा असर टीम की तैयारी पर पड़ सकता है।

हर सत्र में डीडीसीए की ओर से खिताब जीतने के दावे किए जाते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और पसंदीदा खिलाड़ियों को लेकर उठने वाले सवाल इन दावों पर भारी पड़ते हैं। सहवाग के बेटे का नाम शामिल अंडर-19 वर्ग में हालांकि यो-यो टेस्ट कराया गया है। शुरुआत में 167 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। डीडीसीए के कुछ सदस्यों की ओर से इतनी बड़ी सूची पर आपत्ति जताए जाने के बाद इसे घटाकर 69 खिलाड़ियों तक कर दिया गया। इनमें 12 खिलाड़ी यो-यो टेस्ट में फेल हुए हैं। इनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे वेदांत सहवाग का नाम भी शामिल है।

वहीं, अंडर-23 वर्ग में अंकित राजेश के दो बार यो-यो टेस्ट में फेल होने के बावजूद शॉर्टलिस्ट किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली क्रिकेट के लिए यह स्थिति नई नहीं है। वर्ष 2007-08 में गौतम गंभीर की कप्तानी में आखिरी बार दिल्ली ने रणजी खिताब जीता था।