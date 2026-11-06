स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्राफी के लिए शुक्रवार को घोषित दिल्ली की 16 सदस्यीय टीम में पूर्व कप्तान नीतिश राणा को जगह नहीं मिली है। इस घरेलू टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी।

नीतिश 2024 में आईपीएल खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइटराइडर्स टीम का हिस्सा थे। उन्होंने पिछले सत्र में इस टी-20 राष्ट्रीय टूर्नामेंट में दिल्ली की कप्तानी की थी, लेकिन टीम ग्रुप चरण से आगे बढ़ने में नाकाम रही थी।

कई इंटरनेशनल स्‍टार शामिल

आयुष बडोनी की अगुआई वाली दिल्ली टीम में भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। मयंक ने हाल ही में न्यूजीलैंड के विरुद्ध पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के दो मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने इस दौरान चौथे मैच में 48 रन देकर तीन विकेट हासिल किए थे।