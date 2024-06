David Johnson Demise: क्रिकेट जगत में शोक की लहर, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज का निधन

David Johnson Died: नहीं रहे भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन

दरअसल, बेंगलुरु में गुरुवार सुबह डेविड जॉनसन अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उनके अपार्टमेंट में उनका शव पाया गया। ऐसे में डेविड जॉनसन के निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। डेविड के निधन के बाद कई दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे है।

बता दें कि डेविड जॉनसन ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबरन में 1996 में खेला था। हालांकि, डेविड का इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका और वह भारत की तरफ से वनडे फॉर्मेट नहीं खेल पाए।

उनका घरेलू क्रिकेट करियर भी शानदार रहा, जहां उन्होंने कर्नाटक के लिए खेलते हुए कई शानदार डोमेस्टिक कॉम्पिटेशन में हिस्सा लिया और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 1995-96 रणजी ट्रॉफी सीजन में देखने को मिला।

Deepest condolences to family and friends of our former Indian fast bowler David Johnson. His contributions to the game will always be remembered 🙏

— Jay Shah (@JayShah) June 20, 2024

David Johnson's Death: Anil Kumble ने डेविड जॉनसन को दी श्रद्धांजलि

भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने अपने एक्स पर लिखा कि ये सुनकर काफी दुख हुआ कि मेरे क्रिकेट में साथी खिलाड़ी डेविड जॉनसन अब नहीं रहे। उनके परिवार वालों को सांत्वना। जल्दी चल गए 'Benny'

Saddened to hear the passing of my cricketing colleague David Johnson. Heartfelt condolences to his family. Gone too soon “ Benny”!— Anil Kumble (@anilkumble1074) June 20, 2024

David Johnson Died: Gautam Gambhir ने डेविड जॉनसन की मौत पर जताया शोक

पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी अपने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि डेविड जॉनसन का दुनिया को अलविदा कह जाने की खबर काफी दुखद हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार और करीबी लोगों को शक्ति दें।