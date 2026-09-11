BCCI के साथ काम करने का सुनहरा मौका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में निकली वैकेंसी; ऐसे करें अप्लाई

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में 'हेड स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन' के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चुने गए उम्मीदवार को BCCI के एलीट क्रिकेट और CoE प्रोग्राम्स में स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन सेवाओं के लिए रणनीतिक और ऑपरेशनल लीडरशिप देनी होगी।

इस भूमिका में फिजियोथेरेपी हेड (CoE), टीम इंडिया के फिजियोथेरेपी हेड, हेड S&C (CoE) और टीम इंडिया के S&C हेड का मैनेजमेंट भी शामिल होगा। साथ ही उन्हें भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोग्राम देने के लिए नेशनल और CoE कोच, क्रिकेट एजुकेशन और अन्य परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर काम करना होगा।