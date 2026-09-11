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BCCI के साथ काम करने का सुनहरा मौका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में निकली वैकेंसी; ऐसे करें अप्लाई

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Fri, 11 Sep 2026 05:05 PM (IST)

BCCI ने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में 'हेड स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन' के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में 'हेड स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन' के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चुने गए उम्मीदवार को BCCI के एलीट क्रिकेट और CoE प्रोग्राम्स में स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन सेवाओं के लिए रणनीतिक और ऑपरेशनल लीडरशिप देनी होगी।

इस भूमिका में फिजियोथेरेपी हेड (CoE), टीम इंडिया के फिजियोथेरेपी हेड, हेड S&C (CoE) और टीम इंडिया के S&C हेड का मैनेजमेंट भी शामिल होगा। साथ ही उन्हें भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोग्राम देने के लिए नेशनल और CoE कोच, क्रिकेट एजुकेशन और अन्य परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर काम करना होगा।

इस पद पर खिलाड़ियों की भलाई, चोट से बचाव और रिहैबिलिटेशन, शारीरिक विकास, रिसर्च, इनोवेशन और जरूरी टेक्नोलॉजी व सेवाओं को अपनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन विभाग के हेड (Head) की मुख्य जिम्मेदारियां

  • BCCI के स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन विभाग के लिए रणनीतिक विजन, लक्ष्य और रूपरेखा तैयार करना और उन्हें लागू करना। इसमें क्लिनिकल और मेडिकल गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, रिस्क मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की भलाई जैसे पहलू शामिल होंगे।
  • स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन टीम को रणनीतिक और ऑपरेशनल लीडरशिप देना। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोग्राम देने के लिए हेड क्रिकेट CoE, नेशनल कोच, क्रिकेट एजुकेशन और अन्य परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर काम करना।
  • चोट से बचाव और जोखिम कम करने, खिलाड़ियों की रिकवरी और रिहैबिलिटेशन, एथलीट डेवलपमेंट, बीमारी और वेलनेस मैनेजमेंट, और लंबे समय तक शारीरिक विकास से जुड़े प्रोग्राम की देखरेख करना।
  • परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाना। इसमें विभाग के रिसर्च विंग का विकास और प्रमुख स्पोर्ट्स और मेडिकल संस्थानों के साथ पार्टनरशिप करना शामिल है।
  • विभाग की प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की देखरेख करना। साथ ही, BCCI के सभी प्रोग्राम में सर्विस डिलीवरी के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना।
  • जरूरत पड़ने पर परफॉर्मेंस से जुड़े मामलों पर प्रवक्ता (spokesperson) के तौर पर काम करना।

योग्यता और अनुभव

  • स्पोर्ट्स साइंस या उससे जुड़े किसी विषय में मास्टर डिग्री; डॉक्टरेट को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाली परफॉर्मेंस टीमों को मैनेज करने वाले रणनीतिक लीडरशिप रोल में कम से कम पांच साल का अनुभव।
  • रणनीतिक योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने तथा प्रोफेशनल और ओलंपिक खेलों में हाई-परफॉर्मेंस टीमों को स्पोर्ट्स साइंस या मेडिसिन से जुड़ी सहायता देने का व्यापक अनुभव।
  • स्पोर्ट्स साइंस या मेडिसिन के क्षेत्र में मौजूदा प्रोफेशनल मान्यता/लाइसेंस।
  • परफॉर्मेंस पर केंद्रित रिसर्च का अनुभव और खिलाड़ियों के लंबे समय के शारीरिक विकास की समझ।
  • क्षेत्रीय परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव होना अच्छा माना जाएगा।
  • चीफ मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल डायरेक्टर के तौर पर पिछला अनुभव, स्पोर्ट और एक्सरसाइज मेडिसिन में स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचान और मेडिकल व क्लिनिकल गवर्नेंस का अनुभव होना अच्छा माना जाएगा।
 
 

नौकरी की जानकारी

  • पद: हेड – स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन
  • स्थान: BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु
  • खाली पदों की संख्या: 1
  • उम्र सीमा: 60 साल से कम
  • किसे रिपोर्ट करना है: हेड ऑफ क्रिकेट – सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु

आवेदन की जानकारी

  • इच्छुक उम्मीदवारों को 30 सितंबर को शाम 5:00 बजे तक अपना आवेदन यहां जमा करना होगा।
  • नौकरी का विस्तृत विवरण यहां देखा जा सकता है।
  • आवेदन की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे की जांच-परख के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है।

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