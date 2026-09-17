एशिया कप फतह के बाद अब Asian Games में खिताब बचाने की बारी, जापान के खिलाफ 'करो या मरो' जैसा मुकाबला

पीटीआई, नागोया। पिछले सप्ताह दुबई में रिकॉर्ड आठवीं बार महिला टी-20 एशिया कप जीतने के बाद गत चैंपियन और प्रबल दावेदार भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार को एशियाई खेलों में अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान के विरुद्ध करेगी।

दुबई में आठवां एशिया कप खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। लेकिन एशियाड के नॉकआउट प्रारूप में उनके पास गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। महिला स्पर्धा में आठ टीम हिस्सा ले रही हैं और प्रतियोगिता सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगी। इसका मतलब है कि किसी भी टीम को टूर्नामेंट में परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए ग्रुप चरण के मुकाबले नहीं मिलेंगे और एक हार अभियान को समाप्त करने के लिए काफी होगी।

भारत के लिए अहम होंगी शेफाली भारत के लिए शेफाली वर्मा अहम होंगी, उन्होंने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें वह टीम की सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। शीर्ष क्रम में उनकी निरंतरता ने भारत को संयुक्त अरब अमीरात में मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि स्मृति मंधाना का अभियान उतार-चढ़ाव भरा रहा था। वह भी भारत के एक और खिताबी अभियान की शुरुआत के साथ अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए उत्सुक होंगी।

भारत की गेंदबाजी काफी हद तक अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी के इर्द-गिर्द रहेगी। चरणी ने खुद को टीम के गेंदबाजी आक्रमण की अहम सदस्य के रूप में स्थापित किया है। एशिया कप में चरणी भारत की शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में शामिल थीं। 22 वर्षीय चरणी ने अपने 30वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ही 50 विकेट पूरे करने की उपलब्धि हासिल की और उनकी मध्य ओवरों में रन रोकने की क्षमता अहम साबित हो सकती है।

हर मुकाबला जीतना जरूरी कप्तान हरमनप्रीत कौर भी एशिया कप के औसत प्रदर्शन के बाद बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। दबाव की परिस्थितियों में उनका अनुभव ऐसे टूर्नामेंट में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जहां हर मुकाबला जीतना जरूरी है। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के पास काफी विकल्प हैं। नंदिनी शर्मा, रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ तेज गेंदबाजी के जबकि दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव और टखने की चोट से उबर चुकीं श्रेयंका पाटिल टीम को स्पिन गेंदबाजी के कई विकल्प देती हैं।

प्रारंभिक जोड़ी के अलावा भारतीय बल्लेबाजी क्रम में भी गहराई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष मध्य और निचले क्रम में तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं। भारतीय टीम उम्मीद करेगी कि शेफाली और मंधाना टीम को मजबूत आधार दें जिससे मध्य क्रम के बल्लेबाज खुलकर खेल सकें।