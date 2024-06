आनंद महिंद्रा पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया को देंगे 'सजा', कहा- 'आपने पड़ोसियों को...'

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान पर जीत के जश्न के बीच भारत को न्यूयॉर्क से मिली बुरी खबर, शोक में डूबा भारतीय क्रिकेट, अधिकारी का हुआ निधन

टीम इंडिया की इस जीत के बाद भारत के बड़े बिजनेसमैन आनंग महिंद्रा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। महिंद्रा ने लिखा, "मैं भारतीय टीम पर को क्रूरता का दोषी ठहराता हूं। आपने हमारे पड़ोसी देश को ये यकीन दिलाया कि वह जीत के बहुत करीब हैं और हमें बहुत बुरी हार मिलने वाली है। इसके बाद आपने हार मानने से इनकार कर दिया। आपने शानदार खेल दिखाया और हार के मुंह से जीत छीन ली। आपने शर्मिंदगी को लपेटा और उन्हें तोहफे में दे दिया, क्योंकि उनके पास विकेट बचे थे लेकिन वह स्कोर तक नहीं पहुंच सके।"

I hereby charge you, our Indian Men’s Cricket team, with grave cruelty.

You seduced an entire Country—our Northwestern Neighbours—into believing that they were on the verge of inflicting a humiliating defeat upon us.

You then refused to give in.

You pulled off a Houdini act.… https://t.co/rDFsL5SxtK— anand mahindra (@anandmahindra) June 10, 2024