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Prithvi Shaw से आखिरकार क्‍यों आकृति अग्रवाल ने तोड़ा रिश्‍ता? भारतीय क्रिकेटर ने अपनी मंगेतर को दिया धोखा!

By Praveen Kumar Mishra Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Thu, 17 Sep 2026 08:43 PM (IST)

पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर सगाई टूटने की घोषणा की है, जिससे उनके अलग होने की वजहों पर अटकलें लगाई जा रही हैं।

पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल

पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सगाई तोड़ने का एलान किया। उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी और लोगों से उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने की भी गुजारिश की है। हालांकि, उनके अलग होने के बाद अब फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि आखिर दोनों ने अलग होने का फैसला क्यों किया?

शॉ एक समय पर भारतीय क्रिकेट के सबसे होनहार बल्लेबाजों में जाने जाते थे। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 का खिताब अपने नाम किया था। शॉ को जल्द ही भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिल गया लेकिन फिर बाद में उनका डाउनफॉल शुरू हुआ और वे टीम से बाहर हो गए।

नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें आईपीएल में भी किसी टीम ने नहीं खरीदा और मुंबई ने घरेलू क्रिकेट के लिए भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वे महाराष्ट्र चले गए थे। शॉ का अब तक का जीवन विवादों से घिरा रहा है और अब सगाई टूटने की जानकारी सामने आई है।

क्या पृथ्वी शॉ ने दिया धोखा?

आकृति अग्रवाल ने सगाई टूटने का एलान अब किया है लेकिन उन्होंने 5 जुलाई को एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी। उसमें उन्होंने कई बार धोखा मिलने की बात कही थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि सारी अफवाहें सच हैं। बता दें कि उस समय दोनों के अलग होने की रिपोर्ट्स सामने आ रही थी। यही नहीं आकृति ने शॉ को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था और सगाई से संबंधित सभी तस्वीरें डिलीट कर दी थी। उन्होंने उस पोस्ट में सीधे पर शॉ का नाम नहीं लिया था लेकिन अब फैंस सोशल मीडिया पर उसे पृथ्वी शॉ के साथ जोड़कर देख रहे हैं।

आकृति अग्रवाल ने सगाई टूटने की दी जानकारी

आकृति और पृथ्वी ने 8 मार्च 2026 को सगाई की थी। दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की थी। हालांकि, 17 सितंबर को आकृति ने अलग होने का एलान कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों ने आपसी सहमति से रिश्ता खत्म करने का फैसला किया है। अग्रवाल ने ये भी बताया कि मौजूदा परिस्थितियों और हालातों की वजह से दोनों ने सफर समाप्त करने फैसला किया है।

पृथ्वी शॉ का विवादित करियर

पृथ्वी ने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू पर साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ा था। हालांकि, जितनी तेजी से शॉ उभरे थे, उतने ही तेजी से उनके करियर में उतार भी देखने को मिला। एक डोपिंग केस में उनका नाम आया, जिसकी वजह से 9 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे। इसके अलावा एक लड़की के साथ उनका विवाद हुआ, जहां शॉ के ऊपर केस किया गया।

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