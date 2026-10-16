स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने टी20 क्रिकेट के अपने पांच सबसे बेहतरीन बल्लेबाज चुने हैं। रहाणे के टॉप-5 में रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिली है।

क्रिकबज के द्वारा जारी एक वीडियो में उन्होंने अभिषेक शर्मा के रूप में इकलौते भारतीय बल्लेबाज को अपनी टॉप-5 की लिस्ट में चुना। बता दें कि रहाणे ने इसी साल क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लेने का फैसला किया था।

लिस्ट में बटलर समेत ये खिलाड़ी रहाणे ने नंबर-5 पर इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर को चुना। रहाणे ने कहा,'मेरे लिए नंबर-5 जोस बटलर होंगे। इंग्लैंड टीम के सबसे महान व्हाइट बॉल क्रिकेटर, राजस्थान रॉयल्स के लिए उनके साथ में खेल चुका हूं, अब वो गुजरात टाइटंस के साथ हैं।'