अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को किया नजरअंदाज, अपने ऑल-टाइम टेस्ट-11 में नहीं दी जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में भारत की अपनी पसंदीदा ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग-11 चुनी। रहाणे को इस दौरान अपनी टीम में उन खिलाड़ियों को शामिन करना था, जिनके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर की है।

रहाणे अपने करियर में सचिन तेंदुलकर,विराट कोहली, राहुल द्रविड़ से लेकर विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के साथ खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को अपनी प्लेइंग-11 में न शामिल कर फैंस को चौका दिया।

कोहली-बुमराह को जगह न देकर किया हैरान रहाणे की टीम में कोहली को जगह न मिलने से फैंस को काफी हैरानी हुई, क्योंकि पूर्व कप्तान की कप्तानी में भारत ने टेस्ट में विदेशों में भी परचम लहराया। इसके बावजूद, रहाणे ने उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया।