IND vs AFG 1st T20I Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान मैच? श्रेयस की कप्तानी में नई शुरुआत

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। श्रेयस अय्यर की कप्‍तानी में भारतीय टीम पहली बार अपने घर पर टी20 सीरीज खेलने जा रही है। टी20 विश्‍व कप 2026 जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस को भारतीय टी20 टीम की कमान सौंपी गई। अय्यर की कप्‍तानी वाली टीम को आयरलैंड और इंग्‍लैंड में हार मिली।

इसके बाद भारतीय टी20 टीम ने जिम्‍बाब्‍वे को शिकस्‍त दी। अब भारतीय टीम अफगानिस्‍तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। सभी मुकाबले दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले जाएंगे। खास बात यह है कि इस सीरीज में अफगानिस्‍तान टीम मेजबान है और भारत मेहमान।

भारतीय प्‍लेयर्स ने सीरीज से पहले जमकर अभ्‍यास किया। जसप्रीत बुमराह ने नेट्स में गेंदबाजी की। वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह की गेंदों का सामना किया। भारतीय तेज गेंदबाज ने वैभव को कई बार बीट किया। नीतीश रेड्डी ने गेंदबाजी और बल्‍लेबाजी की। बारिश के कारण अभ्‍यास में बाधा हुई। पहले मैच पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

📍 New Delhi #TeamIndia all locked in ahead of the #AFGvIND T20I series 💪 pic.twitter.com/Z2Pre3rB9X — BCCI (@BCCI) September 12, 2026 लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत और अफगानिस्‍तान के बीच पहला टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा? भारत और अफगानिस्‍तान के बीच पहला टी20 मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को खेला जाएगा।