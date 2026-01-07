IND U19 vs SA U19: वैभव सूर्यवंशी के बाद Aaron George ने भी ठोका तूफानी शतक, साउथ अफ्रीका में छाए भारतीय

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ तीसरे यूथ वनडे में भारतीय सलामी जोड़ी ने कमाल कर दिया। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम की ओर से कप्‍तान वैभव सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने आते ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर प्रहार किया। वैभव ने 63 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्‍होंने 74 गेंदों पर 127 रन की पारी खेली।

वैभव और एरोन के बीच 154 गेंदों पर 227 रन की पार्टनरशिप हुई। वैभव के आउट होने के बाद एरोन जॉर्ज ने अपना शतक पूरा किया। एरोन ने 91 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्‍होंने वेदांत त्रिवेदी के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 गेंदों पर 52 रन जोड़े। एरोन ने 111.32 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 106 गेंदों पर 118 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्‍होंने 16 चौके लगाए। जेसन राउल्स ने एरोन को डेनियल बोसमैन के हाथों कैच आउट कराया।