IND vs NZ: विराट कोहली ने ODI में लिखा नया इतिहास, नंबर-3 पर ये खास कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक और नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। वो नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में 13000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

कोहली को मैच से पहले इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 12 रन बनाने की जरुरत थी। कोहली ने इस दौरान 13वीं गेंद पर काइल जैमीसन के खिलाफ सिंगल लेकर यह रिकॉर्ड कायम कर दिया। कोहली ने पूरे किए 13000 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले कोहली ने 250 पारियों में 61.55 की ओसत से 12988 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 69 अर्धशतक और 48 शतक आए हैं। कोहली ने नंबर तीन पर लगभग 96 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं ओवरऑल कोहली के नाम 305 पारियों में 15000 से ज्यादा रन हैं। वो कुल 55 शतक जड़ चुके हैं। वो वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी हैं।

नंबर तीन पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग दूसरे पायदान पर हैं। उनके नाम लगभग 43 के औसत से 12662 रन हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज नंबर-तीन पर खेलते हुए 10,000 का आकड़ा भी नहीं पार कर पाया है।

कुमार संगाकारा के नाम 9747 और जैक्स कालिस के नाम 7774 रन हैं। वहीं केन विलियमसन ने तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर में 6504 रन बनाए हैं। क्रीज पर मौजूद कोहली विराट कोहली अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। भारत को न्यूजीलैंड ने 186 रनों का लक्ष्य दिया है। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के रूप में एक विकेट गंवा दिया है। कोहली के साथ कप्तान शुभमन गिल भी डटे हुए हैं। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है।