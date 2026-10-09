स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन के मामले में स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया है। स्मिथ ने यह मुकाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में हासिल किया। स्मिथ अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

इस मैच से पहले स्मिथ को वॉ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ आठ रन की जरुरत थी, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि, वो बड़ी पारी खेलने में नाकामयब रहे। स्मिथ 25 रन बनाकर मार्को यॉन्सन का शिकार हो गए। मगर तब तो उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। स्मिथ के नाम अब 10,945 रन हैं. वहीं, वॉ ने अपने करियर में 10,927 रन बनाए थे। स्मिथ अब सिर्फ पोंटिंग और बॉर्डर से पीछे स्मिथ अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में सिर्फ पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और एलन बॉर्डर से पीछे हैं। स्मिथ, वॉ को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं।

पोंटिंग के नाम ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड है। पोंटिंग 51.85 के औसत से 13,378 रनों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि बॉर्डर 11,174 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। 11000 रन के करीब स्मिथ स्मिथ अपने टेस्ट करियर में एक और बड़ा मुकाम हासिल करने से सिर्फ 55 रन दूर हैं. दाएं हाथ का बल्लेबाज 55 रन बनाते ही 11000 टेस्ट रनों का आंकड़ा छु लेंगे। स्मिथ भले ही पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने से चूक गए हों, मगर टीम को उनसे दूसरी इनिंग में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।