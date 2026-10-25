PAK vs ENG: शाहीन अफरीदी ने ODI में हासिल की बड़ी उपलब्धि, खास लिस्ट में की मोहम्मद शमी की बराबरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बराबरी की।

अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई-सीरीज के चौथे मुकाबले में यह खास उपलब्धि हासिल की। उन्हें इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरुरत थी। उन्होंने पांचवीं गेंद पर इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन को आउट कर 150 विकेट पूरे किए।

अफरीदी ने की शमी की बराबरी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सबसे तेज 150 विकेट लेने के मामले में शमी की बराबरी कर ली। अफरीदी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 80 मैच लगे। वहीं शमी ने भी अपने 80वें मुकाबले में यह खास उपलब्धि हासिल की थी।

बात करें वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने के रिकॉर्ड की तो, इस मामले में नेपाल के संदीप लामिछाने पहले नंबर पर हैं। उन्हें इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए सिर्फ 73 मैच लगे थे। वहीं मिचेल स्टार्क दूसरे और सकलैन मुश्ताक तीसरे पायदान पर हैं।