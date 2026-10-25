PAK vs ENG: शाहीन अफरीदी ने ODI में हासिल की बड़ी उपलब्धि, खास लिस्ट में की मोहम्मद शमी की बराबरी
पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बराबरी की।
अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई-सीरीज के चौथे मुकाबले में यह खास उपलब्धि हासिल की। उन्हें इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरुरत थी। उन्होंने पांचवीं गेंद पर इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन को आउट कर 150 विकेट पूरे किए।
अफरीदी ने की शमी की बराबरी
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सबसे तेज 150 विकेट लेने के मामले में शमी की बराबरी कर ली। अफरीदी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 80 मैच लगे। वहीं शमी ने भी अपने 80वें मुकाबले में यह खास उपलब्धि हासिल की थी।
बात करें वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने के रिकॉर्ड की तो, इस मामले में नेपाल के संदीप लामिछाने पहले नंबर पर हैं। उन्हें इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए सिर्फ 73 मैच लगे थे। वहीं मिचेल स्टार्क दूसरे और सकलैन मुश्ताक तीसरे पायदान पर हैं।
|
खिलाड़ी
|
देश
|
मैच
|
विपक्षी टीम
|
स्थान (वेन्यू)
|
तारीख
|
संदीप लामिछाने
|
नेपाल
|
73
|
स्कॉटलैंड
|
कीर्तिपुर
|
18 मई 2026
|
मिचेल स्टार्क
|
ऑस्ट्रेलिया
|
77
|
वेस्टइंडीज
|
नॉटिंघम
|
6 जून 2019
|
सकलैन मुश्ताक
|
पाकिस्तान
|
78
|
भारत
|
ढाका
|
16 जनवरी 1998
|
मोहम्मद शमी
|
भारत
|
80
|
इंग्लैंड
|
द ओवल
|
12 जुलाई 2022
|
राशिद खान
|
अफगानिस्तान
|
80
|
बांग्लादेश
|
चट्टोग्राम
|
28 फरवरी 2022
|
शाहीन शाह अफरीदी
|
पाकिस्तान
|
80
|
इंग्लैंड
|
लाहौर
|
25 अक्टूबर 2026
|
ट्रेंट बोल्ट
|
न्यूजीलैंड
|
81
|
बांग्लादेश
|
द ओवल
|
5 जून 2019
|
ब्रेट ली
|
ऑस्ट्रेलिया
|
82
|
श्रीलंका
|
दांबुला
|
20 फरवरी 2004
अफरीदी झटक चुके हैं तीन विकेट
पाकिस्तान के वनडे टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड के तीन बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं। उन्होंने बैंटन के अलावा जो रूट और सैम करन का विकेट चटकाया।
इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट क्रीज पर बने हुए हैं। वो शतक के काफी करीब हैं। वो 88 गेंदों में 86 रन बनाकर खेल रहे हैं। इंग्लैंड का स्कोर 29 ओवर के बाद पांच विकेट पर 151 रन है।
यह भी पढ़ें- 'यह उसके बस का नहीं', वैभव सूर्यवंशी के फेल होने पर रविचंद्रन अश्विन ने दिया बड़ा बयान
यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप-2028 की मेजबानी को लेकर रखी शर्त, टीम इंडिया है वजह