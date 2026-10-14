साहिबजादा फरहान ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ 238 रन ठोक हासिल की नंबर-1 की कुर्सी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारतीय स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फरहान ने श्रीलंका सीरीज में तीन पारियों में ही 238 रन ठोक दिए।

फरहान अब फुल मेंबर टीम में तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर-1 पर पहुंच गए हैं। फरहान से पहले ये रिकॉर्ड अभिषेक के नाम था। अभिषेक ने इसी साल ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में हासिल किया था।

फरहान ने तीनों मैच में ठोके अर्धशतक फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीनों ही मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोके। पहले मुकाबले में फरहान ने सिर्फ 53 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 73 रन जड़ दिए थे।

फरहान ने सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में मंगलवार को 76 रनों की पारी खेली। इस तरह उन्होंने सीरीज में कुल 238 रन बनाकर इतिहास रच दिया। अब वो फुल मेंबर टीम की ओर से तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।