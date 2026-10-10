SA vs AUS: मैट रेनशॉ बने संकटमोचक, 3506 दिनों का इंतजार किया खत्म, ठोका ऐतिहासिक शतक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बाएं हाथ के बल्लेबाज मैट रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ संकटमोचक बनकर उभरे हैं. रेनशॉ ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन शानदार ऐतिहासिक शतक जड़ा। रेनशॉ का ये शतक 3506 दिनों के बाद आया है। रेनशॉ की जबरदस्त पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया लंच तक अच्छी स्थिति में पहुंच गया है।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 187/6 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। रेनशॉ को कप्तान पैट कमिंस का अच्छा साथ मिला। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 86 रन जोड़े.कमिंस ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। हालांकि, वो अर्धशतक लगाने से चुक गए.कमिंस 43 रन बनाकर वियान मुल्डर का शिकार हुए। रेनशॉ को इसके बाद नाथन लॉयन का अच्छा साथ मिल रहा है।

लगभग 10 सालों बाद आया रेनशॉ का टेस्ट शतक रेनशॉ ने लगभग 10 साल बाद टेस्ट शतक लगाया है। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था. रेनशॉ का ये टेस्ट करियर का सिर्फ दूसरी ही सेंचुरी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी शतकीय पारी में 10 चौके लगाए।