जसप्रीत बुमराह का एक और 'महारिकॉर्ड': अफगानिस्तान के खिलाफ चमके जस्सी, चहल-भुवनेश्वर के क्लब में मारी एंट्री
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में रविवार को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत ने इतिहास रच दिया।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में रविवार को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान को बुमराह ने पहला झटका दिया।
गुरबाज का खाता नहीं खुला
उन्होंने सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। गुरबाज का खाता तक नहीं खुला, वहीं बुमराह के टी20 में 350 विकेट पूरे हो गए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। बुमराह ने 284वें टी20 की 281वीं पारी में यह कारमाना किया। भुवनेश्वर कुमार ने टी20 में 363 और युजवेंद्र चहल ने 396 विकेट लिए हैं।
A 𝘽𝙊𝙊𝙈-𝙞𝙣𝙜 comeback to T20I cricket 🤷♂️@Jaspritbumrah93 strikes in the opening over courtesy of a fine catch by @OfficialAbhi04 💙— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/SMHctyqfCJ
गुरबाज ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड
गुरबाज ने 2 गेंदों का सामना किया और कोई रन नहीं बनाया। ऐसे में उन्होंने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह T20I में ओपनर के तौर पर दूसरे सर्वाधिक डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में टॉप पर आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग हैं।
T20I में ओपनर के तौर पर सर्वाधिक डक
- 14 बार: पॉल स्टर्लिंग
- 11 बार: रहमानुल्लाह गुरबाज
- 10 बार: रोहित शर्मा/ क्विंटन डी कॉक
- 9 बार: तिलकरत्ने दिलशान/ सौम्य सरकार
- 8 बार: पाथुम निसंका
भारत की प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।
अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन
इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी।
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