Ashes 5th Test Day 3: सिडनी में 'स्टीव-ट्रेविस' शो, ‘दोहरे’ शतक ने बदला मैच का रुख; बैकफुट पर इंग्लैंड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ashes 2025-26 5th Test Day 3: ओपनर ट्रेविस हेड (163) और कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ (129*) रन के दम पर एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलियाई ने मजबूत पकड़ बना ली है।

सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन मेजबान टीम ने 352 रन बनाए, जिसकी मदद से उन्होंने इंग्लैंड पर 134 रन की लीड बना ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीसरे दिन के खेल तक 7 विकेट खोकर 518 रन बना लिए हैं और इंग्लैंड की टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

Ashes: 'दोहरे' शतक से इंग्लैंड बैकफुट पर पहुंचा दरअसल, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियाई टीम (Ashes AUS vs ENG 5th Test Day 3) ने तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम 218 रन से पीछे थी और उसके हाथ में 8 विकेट बाकी थे। कंगारू टीम की ओर से ट्रेविस हेड (Travis Head Century) ने 40वें ओवर की पहली गेंद पर 105 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। ये उनका टेस्ट करियर का 12वां शतक और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का पहला टेस्ट शतक रहा।

उन्होंने एशेज में गेंद के हिसाब से तेज 150 रन बनाने की लिस्ट में सर डॉन ब्रैडमैन के 96 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। ब्रैडमैन ने 166 गेंद पर एशेज में तेज 150 रन का रिकॉर्ड बनाया था, जबकि ट्रेविस ने 152 गेंद पर 150 रन पूरे किए, लेकिन 163 रन पर वह जैकब बैथल का शिकार बने। इस दौरान उन्होंने 24 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके अलावा मार्नस लाबुशेन ने 68 गेंद पर 48 रन, जबकि माइकल नसैर ने 90 गेंद पर 24 रन की पारी खेली।

स्टीव स्मिथ ने ठोका 37वां टेस्ट शतक ऑस्ट्रेलियाई टीम के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ (Steven Smith Century) ने 205 गेंदों का सामना करते हुए तीसरे दिन स्टंप्स तक 129 रन की नाबाद पारी खेल ली है। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 1 छक्का लगाया। ये स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर का 37वां टेस्ट शतक रहा, जबकि एशेज में ये उनका 13वां शतक रहा। उनके अलावा ब्यू वेबस्टर 58 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे।