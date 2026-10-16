रोहित शर्मा ने युजवेंद्र चहल को 2023 विश्व कप टीम से बाहर करने से पहले क्या बोला था? लेग स्पिनर ने किया खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 2023 विश्व कप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चहल को टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने नहीं चुना था। हालांकि, रोहित ने पहले ही चहल को अपनी योजनाओं के बारे में बता दिया था।

चहल ने आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत में बताया कि रोहित ने वनडे विश्व कप 2023 की टीम से बाहर करने से पहले ही उन्हें बता दिया था कि भारतीय टीम बल्लेबाजी में गहराई चाहती है और टूर्नामेंट में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज खिलाना चाहती है।

चहल ने किया खुलासा चहल भारत के लिए आखिरी बार साल 2023, जनवरी में वनडे मैच खेले थे. इसके बाद से वो टीम में वापस नहीं आ पाए। उस समय में टीम इंडिया के कप्तान रोहित के प्लान में चहल की विश्व कप में जगह नहीं बन रही थी।

चहल ने बताया, 2023 में, 'जब मैं काउंटी खेलने गया, रोहित ने मुझे बताया था कि हमें आठ नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए। इसलिए हम उस प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुझे साफ बता दिया था कि टीम वर्ल्ड कप में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज खिलाने को देख रही है। तो, मुझे पहले ही सब बता दिया गया था। विश्व कप के बाद, मैंने चयन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया।'