'गौतम गंभीर तानाशाह हैं', मौका न मिलने पर वैभव सूर्यवंशी के कोच का फूटा गुस्सा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू तो कर चुके हैं, लेकिन उनका प्लेइंग-11 में स्थान पक्का नहीं है। इसका कारण अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी है जो टीम को विश्व विजेता बना चुकी है। हालांकि, एशियन गेम्स में वैभव को मौका मिला था और उन्होंने अभिषेक के साथ ओपनिंग की थी, लेकिन इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में उनको फिर बेंच पर बैठाया गया है जिससे उनके कोच मनीष ओझा नाराज हो गए हैं। उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर तानाशाही के आरोप लगा दिए हैं।

वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया था। इसके बाद वह जिम्बाब्वे गए और वहां अभिषेक के साथ ओपनिंग की। 15 साल का यह खिलाड़ी लगातार टीम से अंदर-बाहर हो रहा है और उनके कोच मनीष को लगता है कि टीम मैनेजमेंट वैभव का भविष्य खराब कर रहा है।

'वैभव तूफान है' मनीष ने हाल ही में स्पोर्ट्स नाओ को दिए इंटरव्यू में कहा कि वैभव तूफान है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें बेंच पर बैठाकर कुंठित कर रहा है। मनीष ने कहा, "मेरे हिसाब से वैभव तूफान है। जो भी उनको गिराने की कोशिश करेगा वह खुद गिर जाएगा। आज नहीं तो कल वह चमकेगा। टीम इंडिया के मौजूदा मैनेजमेंट को लगता है कि वह बेंच पर बिठाकर खिलाड़ी को बनाते हैं। क्रिकेट के कई महान खिलाड़ी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। सभी कहेंगे कि अगर अगली पीढ़ी को तैयार करना है तो फिर उसे मैदान पर उतारना चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए। बेंच पर बिठाकर खिलाड़ी नहीं बनाए जाते, खासकर इस तरह का टैलेंट बेंच पर बैठकर खिलाड़ी नहीं बन पाएगा।"

टीम मैनेजमेंट कर रहा तानाशाही मनीष का मानना है कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट तानाशाही कर रहा है। उन्होंने कहा, "किसी भी तरह से उन्होंने मन बना लिया है कि वह वैभव को मौका नहीं देंगे। वह बाहर बैठा है और पानी पिला रहा है। मुझे लगता है कि इस समय जो टीम मैनेजमेंट है वो तानाशाही कर रहा है। उनके दिमाग में जो आएगा वह वही करेंगे।"