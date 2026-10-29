IND vs NZ: 5 नंबर पर बल्लेबाजी कर भारत को हारी हुई बाजी कैसे जिताते हैं तिलक वर्मा? चौथे मैच से पहले बताया माइंडसेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में लंबे समय तक तीन नंबर पर बल्लेबाजी की। मगर लगभग एक साल से वो भारत के लिए पांच नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारत को कई मैच भी जिताएं हैं।

तिलक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले चौथे टी20 मुकाबले से पहले पांच नंबर पर बल्लेबाजी करते वक्त अपने बदले अप्रोच के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अब वो पहली ही गेंद से चौका-छक्का लगाने को देखते हैं।

तिलक ने बताया बल्लेबाजी करते वक्त क्या रहता है माइंडसेट तिलक ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में अपनी विस्फोटक पारी से भारत को हारी हुई बाजी जीता दी थी। तिलक के दमदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है।