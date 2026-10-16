प्रेट्र, नई दिल्ली। क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) के सीईओ क्रिस डेहरिंग ने द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज के राजस्व मॉडल की आलोचना की है। इस मॉडल के तहत सीरीज से होने वाली 100 प्रतिशत कमाई मेजबान देश को मिलती है।

ऐसे में भारत के साथ चल रही सीरीज का उदाहरण देते हुए डेहरिंग ने कहा कि इससे लगभग 189 करोड़ से 284 करोड़ रुपये (20 से 30 मिलियन अमेरिकी डालर) की कमाई होने की उम्मीद है, लेकिन उनके देश को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा।

1997 में शुरू हुई वेस्टइंडीज में क्रिकेट के पतन की शुरुआत वेस्टइंडीज को शनिवार को बेंगलुरु में चल रही सीरीज का पांचवां और आखिरी टी-20 मैच खेलना है। विस्डन के द स्कूप से बातचीत में डेहरिंग ने कहा कि 1997 में अपनाए गए इस मॉडल ने कैरेबियन क्षेत्र में क्रिकेट के पतन की शुरुआत कर दी थी।