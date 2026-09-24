'मैं उस रात सो नहीं सका था', ऐसा कौनसा फैसला था जिसने उड़ा दी थी गौतम गंभीर की नींद?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गौतम गंभीर ने जब से भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली है तब से वह लगातार आलोचनाओं में घिरे रहते हैं। उनके फैसले इसका कारण रहे हैं। हालांकि, गंभीर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसा फैसला था जिसके कारण गंभीर की नींद उड़ गई थी। ये फैसला उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर लिया था।

इंग्लैंड दौरे पर भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली थी जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसी सीरीज में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया था। यही वो दिन था जब गंभीर रात में सो नहीं पाए थे।

संजू की जगह वैभव को चुना गंभीर ने कहा कि जब उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को टीम में चुना और संजू सैमसन को बाहर किया तब वह रात में ठीक से सो नहीं पाए थे। संजू वो खिलाड़ी थे जो टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप दिलाकर लाए थे। आखिरी तीन नॉकआउट मैचों में उन्होंने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं जो टीम की जीत में निर्णायक रही थीं।

गंभीर ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, "दो साल के मेरे सफर में ये इकलौती ऐसी रात रही है जब मैं सो नहीं सका था और मैंने ये बात संजू को भी बताई थी क्योंकि ये टी20 फॉर्मेट में मेरे कोचिंग करियर का सबसे मुश्किल फैसला था। वह वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और तीन-चार मैचों के बाद आपको उनको बाहर करना पड़ रहा था।"