'T20 में सिर्फ ओपनर्स की जगह पक्की', शिवम दुबे को नंबर 4 पर भेजने के सवाल पर गौतम गंभीर का दो टूक जवाब

पीटीआई, रांची। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरे टी-20 मैच में ऑलराउंडर शिवम दुबे को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने का बचाव करते हुए कहा कि टीम आगे भी खेल के सबसे छोटे प्रारूप में बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन बनाए रखेगी।

ईशान किशन के आउट होने के बाद शानदार फार्म में चल रहे कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह शिवम को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। उन्होंने ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज की गेंद पर आउट होने से पहले 10 गेंद पर सात रन बनाए।

उनका इसी तरह इस्तेमाल करते गंभीर ने कहा कि हम लंबे समय से उनका इसी तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं। विश्व कप और उससे पहले भी हमने ऐसा किया था। यह आज पहला मौका नहीं था जबकि हमने उन्हें उपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा। भारत बीच के ओवरों में अपेक्षित तेजी से रन नहीं बना पाया। अय्यर और तिलक वर्मा ने इसकी भरपाई की और टीम को पांच विकेट पर 249 तक पहुंचाया। हालांकि वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

बैटिंग ऑर्डर को लेकर रवैया लचीला उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है। कभी-कभी चीजें आपके पक्ष में जाती हैं और कभी-कभी नहीं। उन्होंने इससे पहले चौथे नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी भी की है। गंभीर ने कहा कि हमारा अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर रवैया लचीला रहा है और हम इसे जारी रखेंगे। कोच बनने के बाद से मैंने हमेशा कहा है कि टी-20 क्रिकेट में केवल प्रारंभिक बल्लेबाज ही स्थायी होते हैं। बाकी बल्लेबाजी क्रम लचीला रहना चाहिए।

लगातार सुधार करना चाहते गंभीर ने इसके साथ ही कहा कि टीम को ओस से भीगी सपाट पिचों पर बड़े स्कोर का बचाव करने के तरीके खोजने होंगे। भारतीय कोच ने कहा कि आप किसी भी हार को हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप लगातार सुधार करना चाहते हैं तो आप किसी भी बात को छिपाना नहीं चाहेंगे। हम विश्व चैंपियन हैं और इसलिए हम लगातार सुधार करना चाहते हैं।