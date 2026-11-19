राज्य ब्यूरो, रायपुर। महादेव सट्टा मामले के मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पांच दिन की ईडी रिमांड पूरी होने पर गुरुवार को उसे रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की।

अदालत ने सौरभ को 14 दिन, यानी दो दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इस बीच उसे सीबीआइ की विशेष अदालत में भी पेश किया गया। दुबई से गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ उससे पूछताछ कर चुकी है। जांच का दायरा अब पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया है। महादेव सट्टा नेटवर्क के आरोपितों को संरक्षण देने के बदले बड़ी रकम लेने के आरोपों के संबंध में अधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित सीबीआइ मुख्यालय बुलाया गया है।

वहीं, आइपीएस और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। मामले में फरार शुभम सोनी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर रही हैं। शुभम ने महादेव सट्टा एप के संचालन की जिम्मेदारी खुद लेने का दावा किया था।

इसी आधार पर सौरभ ने भी खुद को एप का प्रमोटर होने से इन्कार किया था। जांच एजेंसियां अब दोनों की भूमिका और नेटवर्क में उनकी जिम्मेदारी की पड़ताल कर रही हैं। अनिल और विशाल पर ईडी का शिकंजा ईडी ने फरार आरोपित अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

रायपुर की विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। ईडी ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए अदालत में आवेदन भी दिया है। विशाल के भाई धीरज आहुजा ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी की जांच में विशाल और धीरज की भूमिका टिकट बुकिंग कारोबार से जुड़ी सामने आई है। ईडी कथित मनी लांड्रिंग और अवैध कमाई के लेन-देन की जांच कर रही है, जबकि सीबीआइ नेटवर्क के अन्य पहलुओं और आरोपितों की भूमिका की पड़ताल में जुटी है।