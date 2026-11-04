महादेव ऑनलाइन सट्टा का सरगना सौरभ चंद्राकर आठ दिन की CBI रिमांड पर, ईडी ने भी लगाया आवेदन

डिजिटल डेस्क, रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर को बुधवार को रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने सौरभ की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने आठ दिनों के लिए सौंपने का आदेश दिया। आरोपित को 12 नवंबर को अदालत में दोबारा पेश करना होगा।

रिमांड मिलते ही एजेंसी सौरभ को लेकर दिल्ली रवाना हो गई।

सीबीआई अब दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में सौरभ से पूछताछ करेगी। अदालत के निर्देश के अनुसार पूछताछ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। इधर, ईडी ने भी बुधवार को न्यायालय में आवेदन लगाकर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की है।

अदालत में सौरभ के वकील तुषार गिरी ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड की मांग का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि भारत की ओर से ओमान को भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध में ईडी के मामले को स्वीकृति मिली थी, जबकि सीबीआई के मामले को स्वीकृति नहीं दी गई थी।