छत्तीसगढ़: उतर गया विर्सजन कुंड का पानी, जस की तस पड़ी थीं पीओपी से बनी मूर्तियां

डिजिटल डेस्क, रायपुर। गणेश विसर्जन के बाद अब जैसे-जैसे खारुन नदी के किनारे बने विशाल विसर्जन कुंड का पानी उतरना शुरू हुआ, वैसे-वैसे जागरुकता के दावों की सच्चाई सामने आने लगी है। जैसे-जैसे कुंड का पानी उतरा तब पता चला कि जो मिट्टी की मूर्तियां थी वो तो घुल गईं लेकिन पीओपी की मूर्तियां जस की तस बनी हुई हैं।

बप्पा की मूर्ति मिट्टी की बनाने का दावा करने वाले मूर्तिकारों की करनी सबके सामने आ गई है। इलाके में तमाम जन जागरुकता अभियान चलाने के बाद भी पीओपी की मूर्तियां बनाई गईं। दरअसल पिछले कुछ सालों से इलाके में पीओपी की मूर्तियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई भी सुस्त पड़ गई है।