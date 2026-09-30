रायपुर में पुलिस अधिकारी और बेटी के हत्यारे को 10 साल की सजा, कोर्ट के बाहर बोला- मेरी मुस्कराती हुई फोटो लेना

डिजिटल डेस्क, रायपुर। सूरजपुर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुलदीप साहू को पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है।

सजा के तुरंत बाद साहू मुस्कराते हुए कोर्ट से बाहर निकला और मीडिया कर्मियों से उसकी मुस्कराती हुई तस्वीर इस्तेमाल करने को कहा। कोर्टरूम के बाहर साहू के मुस्कुराते हुए चेहरे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

साहू पर पुलिस कर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का आरोप कुलदीप साहू को 13 अक्टूबर 2024 की रात हुई एक घटना को लेकर सजा सुनाई गई है। उस रात पुलिस साहू को एक कॉन्स्टेबल घनश्याम सोनवानी पर खौलता हुआ तेल फेंकने के आरोप में ढूंढ रही थी।

सरकारी वकील के मुताबिक पुलिस साहू ने पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी। जिसे लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे हत्या की कोशिश के मामले में दोषी ठहराया और 10 साल की सख्त सजा सुनाई।

साहू पर दर्ज एक और केस का फैसला आना बाकी कुलदीप साहू पर एक और मामला दर्ज है, साहू पर 2024 में एक हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या का आरोप है। यह घटना भी 13 अक्तूबर 2024 की रात की ही है।

इस मामले में कोर्ट ने साहू के साथ रिंकू उर्फ फूल सिंह, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा को हत्या समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दो अन्य आरोपी को बरी कर दिया है जबकि साहू को सजा सुनाने के लिए 8 अक्तूबर की तारीख तय की है।

दोहरे हत्याकांड के बाद सूरजपुर में भारी आक्रोश इस दोहरे हत्याकांड से सूरजपुर में भारी आक्रोश फैल गया था और स्थानीय लोगों ने कड़ी सजा की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। हंगामे के दौरान साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था।