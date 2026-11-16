रायगढ़: 6 साल की छात्रा के सामने शिक्षक ने की अश्लील-हरकत, कुर्सी पर बैठकर दिखाया प्राइवेट पार्ट; पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, रायगढ़। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में प्राथमिक शाला के शिक्षक को छात्रा के साथ अश्लील हरकत की शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर किया है।

आरोपित अजय कुमार भट्ट पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र भट्ट ग्राम ठूसेकेला थाना खरसिया के रहने वाले हैं। वह घरघोड़ा में रहते थे। 13 नवंबर को महिला ने थाना में अपनी नातिन के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

महिला ने बताया कि 13 नवंबर को जब उसने बच्ची को स्कूल जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। कारण पूछने पर बताया कि 12 नवंबर को दोपहर में स्कूल के शिक्षक अजय कुमार उसे और कक्षा के एक अन्य बालक को दूसरे कमरे में ले गए थे। वहां शिक्षक कुर्सी पर बैठा और अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया। महिला ने गांव के प्रमुख लोगों को इसकी जानकारी दी।