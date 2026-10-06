Navratri स्पेशल ट्रेन: बम्लेश्वरी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, नोट करें टाइम टेबल

डिजिटल डेस्क, रायपुर। डोंगरगढ़ स्थित बम्लेश्वरी मंदिर में 11 से 20 अक्टूबर तक नवरात्र मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हजारों दर्शनार्थियों के पहुंचने की संभावना है। इनमें से अधिकतर श्रद्धालु दर्शन के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए 10 एक्सप्रेस गाडियों को डोंगरगढ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव (स्टापेज) दिया है। इसके अलावा लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए दो पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार किया गया है और एक नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।