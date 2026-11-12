महादेव सट्टा घोटाला मामला: मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की कमाई पर CBI और ED के आंकड़ों में 88000 करोड़ का बड़ा अंतर

राज्य ब्यूरो, रायपुर। महादेव सट्टा मामले में सिंडिकेट की कमाई पर दो केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के अलग-अलग दावे आ रहे हैं। ईडी ने सितंबर 2026 में रायपुर की एक विशेष अदालत में दाखिल की गई अपनी छठी चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) में यह दावा किया था कि महादेव एप के प्रमोटरों ने करीब 94,000 करोड़ रुपये की काली कमाई की है, जबकि सीबीआई लगभग 6,000 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा कर रही है।

दोनों एजेंसियों के आंकड़ों में करीब 88,000 करोड़ रुपये का अंतर है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही प्रकरण में दो एजेंसियों के दावों में भिन्नता के चलते सट्टे की कमाई के वास्तविक आंकड़े को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। महादेव सट्टा मामले में मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

रिमांड अवधि समाप्त होने पर सीबीआई ने गुरुवार दोपहर आरोपित को रायपुर में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ठाकुर की अदालत में पेश किया। सीबीआई ने आरोपित की पुन: रिमांड नहीं मांगी। इस दौरान ईडी ने सौरभ की रिमांड के लिए आवेदन लगाया। अदालत ने आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया कि इसके लिए ईडी अपने विशेष न्यायालय में आवेदन करे।