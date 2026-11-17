डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पिता की मार से एक ढाई महीने के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बच्चे के पिता को अपनी पत्नी पर बेवफाई का शक था।

जिसके चलते आरोपी ने पत्नी को डंडे से पीटा, जिसकी चपेट में बच्चा भी आ गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार रात कटघोरा थाना क्षेत्र के सलोरा गांव में हुई।

पत्नी से झगड़े के बीच बच्चे की मौत

न्यूज एजेंसी PTI को जानकारी देते हुए कटघोरा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (SDOP) विजय सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी द्वारिका प्रसाद केवट ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उससे झगड़ा किया।