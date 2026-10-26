भिलाई: रायपुर से नागपुर जा रही पिकअप से ₹4 करोड़ कैश बरामद, तलाशी में मिला नोटों का गुप्त तहखाना

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के खुर्सीपार जिले में पुलिस ने अवैध गतिविधियों और संदिग्ध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से चार करोड़ रुपये नकदी बरामद की है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर उसमें सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है।

गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जाए जा रहे थे रुपये

जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि सफेद रंग के बोलेरो मैक्स पिकअप में भारी मात्रा में नकदी रायपुर से नागपुर की ओर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर डबरापारा, थाना खुर्सीपार क्षेत्र में सोमवार रात करीब 11 बजे वाहन की जांच की गई।

जांच के दौरान पुलिस को वाहन देखकर थोड़ा शक हुए जिसके बाद पुलिस ने सघन तलाशी लेनी शुरू की और तलाशी के दौरान ट्रक के पिछले हिस्से में एक गुप्त चेंबर बना हुआ मिला। चेंबर को खोलने पर उसमें छिपाकर रखी गई भारतीय करेंसी बरामद हुई। नकदी की गिनती करने पर रकम चार करोड़ रुपये निकली।