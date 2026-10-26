छत्तीसगढ़: अंबिकापुर से रायपुर जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत, तीन लोगों की मौत और 8 घायल

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में एक बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कम से कम 8 लोग घायल हो गए हैं।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे सिमगा थाना क्षेत्र के दारचुरा गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक एक निजी बस अंबिकापुर से रायपुर जा रही थी जिसमें 22 लोग सवार थे।