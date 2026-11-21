डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रिश्वत मांगने की शिकायत पर पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम को देखते ही जीएसटी की सहायक आयुक्त आंचला गिरी ने रिश्वत की रकम घर के बाहर नाली में फेंक दी।

हालांकि, टीम ने डेढ़ लाख रुपये की रकम बरामद कर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। शनिवार दोपहर करीब दो बजे उनके निवास पर रायपुर और जगदलपुर की 18 सदस्यीय संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। मामले में सीए इमरान मेमन को भी गिरफ्तार किया गया है।

कारोबारी शोएब रंगरेज ने एसीबी से शिकायत की थी कि ई-वे बिल के मामले में उनका ट्रक रोके जाने के बाद उसे छुड़ाने और जीएसटी प्रकरण में राहत देने के एवज में डेढ़ लाख रुपये की मांग की गई थी।