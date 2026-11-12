छत्तीसगढ़ में 18 लोगों की जान लेने वाले हाथी को किया जाएगा ट्रैंकुलाइज, ड्रोन से की जा रही हाथी की निगरानी

डिजिटल डेस्क, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में बीते छह माह के दौरान 18 लोगों की जान ले चुके कबरा हाथी को ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। रेडियो कॉलर लगाने के बाद इस हाथी को नैसर्गिक वन क्षेत्र में छोड़ने की अनुमति भी मिल गई है।

हालांकि, अनुमति मिलने के कुछ घंटे बाद ही उसने एक और महिला को कुचलकर मार डाला। उसके आक्रामक व्यवहार को देखते हुए आसपास के आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर वन परिक्षेत्र में बुधवार रात करीब 11 बजे हाथी ने 45 वर्षीय दिलासो बाई को कुचलकर मार दिया। फिलहाल हाथी झिरमिटी में स्वामी आत्मानंद स्कूल के पास जंगल में है। वन विभाग की टीमें पांच स्थानों से उस पर नजर रख रही हैं। ड्रोन से हाथी जंगल में पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई दे रहा है।