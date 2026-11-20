डिजिटल डेस्क, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में 17 हाथियों के झुंड का मुखिया बना कबरा हाथी रेडियो कालर लगाने के बाद फिर अकेला हो गया है। बुधवार को रामगढ़ की पहाड़ी पर उसे ट्रेंक्यूलाइज कर कालर आइडी लगाई गई थी।

गुरुवार को बेड़ियां खोलने के बाद देर रात वह पहाड़ी से नीचे उतरा। मृगाडांड़ बस्ती के पास खेतों में घुसकर धान की फसल खाई। घोघरा बांध में नहाने के बाद जंगल की ओर चला गया। रास्ते में मिले जलस्रोतों का पानी सूंड़ से उठाकर शरीर पर डालता रहा। निगरानी के दौरान ड्रोन को देखकर उसने सूंड़ उठाकर नाराजगी भी जताई।

कालर लगाने के बाद भी न तो उसका व्यवहार बदला, न ही उसकी मस्ती में कोई कमी आई है। बता दें कि कबरा हाथी ने पिछले छह महीने में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 19 लोगों को कुचलकर मार डाला था।उसने दर्जनों मकानों को क्षतिग्रस्त करने के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है।

इसी कारण वन विभाग ने उसे ट्रेंक्यूलाइज कर कालर आइडी लगाई। यह अभियान 13 नवंबर से शुरू हुआ था। उदयपुर के सायर जंगल में उसका सामना 17 हाथियों के झुंड से हुआ। दल के नर हाथी को परास्त कर वह मुखिया बन गया। छह दिनों तक झुंड में रहने के दौरान उसका मूवमेंट सीमित रहा और उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब झुंड उससे करीब पांच किलोमीटर दूर है।